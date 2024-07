Bericht: Double-Star will Bayer „unbedingt verlassen“

Bayer Leverkusen muss womöglich bald den ersten Stammspieler aus seiner Meister-Mannschaft ziehen lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, strebt Jeremie Frimpong seinen Abschied an. In der Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ heißt es sogar, dass der Flügelspieler die Werkself „unbedingt verlassen“ will.

Dem Vernehmen nach kann Frimpong noch bis zum Ende dieser Woche per Ausstiegsklausel wechseln. Legt ein Klub 40 Millionen Euro auf den Tisch, ist Bayer machtlos. Denkbar ist ein Abgang allerdings auch noch nach Ablauf der Klausel. Gehandelt wurde Frimpong in diesem Sommer schon bei namhaften Klubs wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Arsenal, Manchester United, Paris St. Germain, dem FC Bayern sowie dem FC Barcelona. Aktuell laufen Gespräche, heißt es.

Frimpong war im Januar 2021 für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Leverkusen gekommen. In der Double-Saison 2023/24 schoss der Schienenspieler 14 Pflichtspieltore und gab zwölf Assists. Bei der kürzlich zu Ende gegangenen Europameisterschaft schied Frimpong mit den Niederlanden im Halbfinale aus.