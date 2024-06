2:0 gegen Dänemark | Viermal Note 1 für die DFB-Stars

Sehr druckvoller Beginn der Deutschen, fast gekrönt mit der frühen Führung durch Nico Schlotterbeck, dessen Kopfballtreffer nach einer Ecke aber wegen Joshua Kimmichs Foulspiel keine Anerkennung fand. Danach weitere Chancen durch wiederum Schlotterbeck und Kai Havertz per Volley. Anschließend flachte die deutsche Angriffswucht vorübergehend ab und die Dänen kamen deutlich besser in ihr Positionsspiel. Nach rund 35 Minuten musste Schiedsrichter Michael Oliver die Partie aufgrund von Gewitter unterbrechen. In dem Moment eher ein Vorteil für das deutsche Team.

Nach der Zwangspause war es wieder die DFB-Elf, die das Kommando übernahm und durch Havertz zu einer sehr guten Kopfballchance kam. Die erste echte Möglichkeit der Dänen verzeichnete bis dato Rasmus Höjlund nach einer Unsicherheit des eigentlich bärenstarken Schlotterbeck. Kurz vor der Halbzeit noch einmal eine Riesenchance durch den United-Stürmer. Manuel Neuer behielt im Eins-gegen-Eins die Oberhand. So ging mit einem torlosen und anhand der großen Gelegenheiten auch gerechten Remis in die Halbzeit.

Drei Wechsel, aber kein Füllkrug: Die deutsche Startelf

Schrecksekunde zu Beginn der zweiten Hälfte. Joachim Andersens Stochertor wird aufgrund einer hauchzarten Abseitsstellung durch Thomas Delaney zurückgenommen. Nur wenige Sekunden später wird Andersen zum doppelten Pechvogel. Nach VAR-Entscheidung gibt es Handelfmeter für Deutschland. Havertz verwandelt sicher in Andi-Brehme-Manier. Nur wenig später hätte der Arsenal-Profi für die Vorentscheidung sorgen können, lupfte den Ball aber freistehend vor Schmeichel am Pfosten vorbei.

Das 2:0 aber dann nur wenig später durch den nimmermüden Musiala, der sich auch für keine Gärtsche zu schade war und vor allem in Hälfte zwei seine Extraklasse mehrfach nachwies. Und so brachte das DFB-Team die Führung letztlich souverän über Zeit. Im Viertelfinale geht es am Freitag gegen den Sieger aus der Partie zwischen Spanien und Georgien.

Torfolge

1:0 Havertz (53.): Bei Raums Flankenversuch landet der Ball minimal an der Hand von Andersen. Oliver wird an den Bildschirm gebeten und entscheidet auf Elfer. Havertz nimmt sich der Sache an und verwandelt präzise unten rechts.

2:0 Musiala (68.): Deutschland kombiniert sich über viele Stationen und wird schließlich hoch angelaufen. Aus der Not heraus spielt Schlotterbeck einen tiefen Ball auf Musiala, der zunächst von Schmeichels Zögern profitiert und letztlich cool vor dem dänischen Keeper bleibt.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

65‘ Niclas Füllkrug (3,5) für Gündogan

65‘ Emre Can (2,5) für Andrich

80‘ Benjamin Henrichs für Raum

80‘ Florian Wirtz für Musiala

88‘ Waldemar Anton für Sané