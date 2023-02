Trainer-Oldie Warnock übernimmt Huddersfield

Neil Warnock ist zurück im Trainergeschäft. Wie Huddersfield Town verkündet, übernimmt der 74-Jährige ab sofort den Cheftrainerposten und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. Warnock soll helfen, den Tabellenvorletzten der zweitklassigen Championship vor dem Abstieg zu bewahren.

In Huddersfield tritt er die Nachfolge des kürzlich entlassenen Mark Fotheringham an, der bis zum Sommer noch Assistent von Felix Magath bei Hertha BSC war. Warnock ist in England ein echtes Urgestein an der Seitenlinie, leitete die Geschicke unter anderem bei Leeds United und Crystal Palace. Bei den Terriers ist es Warnocks zweite Amtszeit, 1995 gelang ihm mit Huddersflied der Aufstieg in die erste Liga.

