Raffael verlässt die Borussia

Borussia Mönchengladbach und der Brasilianer Raffael gehen am Saisonende nach sieben Jahren getrennte Wege. Max Eberl bestätigte am Donnerstagmittag: „Wir haben uns dazu entschieden, den Vertrag mit Raffael nicht zu verlängern. Er war ein Gesicht der letzten Jahre und hat es verdient, sich von den Fans zu verabschieden.“

Der Gladbach-Manager weiter: „Es war eine sportliche Entscheidung. Es waren offene Gespräche, daher geht es gut auseinander.“ Raffael war 2013 von Dynamo Kiew an den Niederrhein gekommen und erzielte in 200 Spielen 71 Tore für Gladbach (35 Vorlagen).

In der zu Ende gehenden Saison kam der 35-jährige Offensivmann unter Trainer Marco Rose aber nur noch zu 58 Einsatzminuten in der Bundesliga, weitere 64 sammelte er in der Europa League. Am Samstag gegen Hertha BSC (15:30 Uhr) soll Raffael nach Möglichkeit einen letzten Einsatz erhalten. Seine Karriere beenden will der Routinier indes nicht. Wo es für Raffael weitergeht, ist aber noch unklar.