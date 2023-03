Heidenheim bindet U-Nationalspieler Feller

U19-Torwart Frank Feller (19) hat seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Heidenheim unterschrieben. Der deutsche U19-Nationalspieler bindet sich bis 2025 an den Zweitligisten. Feller erklärt: „Ich kann hier beim FCH von der Erfahrung im Team sehr viel lernen und möchte mich in den kommenden zwei Jahren bestmöglich weiterentwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Frank Feller zählt in seiner Altersklasse zu den Top-Talenten Deutschlands auf der Torhüterposition. Deshalb freuen wir uns, dass er ab der kommenden Saison ein fester Bestandteil unserer FCH Profimannschaft sein wird und hoffen, dass er dort nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung geht“, so Heidenheims Bereichsleiter Sport Robert Strauß.

Lese-Tipp

Nächster Klub an Österreich-Legionär Martin dran