Suche nach Sport-Boss: Herthas neuer Top-Favorit

Auf der Suche nach einem neuen Sportchef ist Hertha BSC womöglich fündig geworden. Wie ‚Bild‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, ist Samir Arabi der Top-Favorit auf die Nachfolge von Thomas Herrich für den Posten des Geschäftsführers. In der vergangenen Woche soll es Gespräche zwischen dem 46-Jährigen und den Verantwortlichen der Alten Dame gegeben haben. Beide Seiten können sich ein Engagement demnach gut vorstellen.

Arabi war von 2011 bis 2023 bei Arminia Bielfeld für die sportlichen Geschicke verantwortlich, feierte 2020 den Aufstieg in die Bundesliga und den Klassenerhalt in der darauffolgenden Saison. Zuletzt wurden auch Jonas Boldt, Alexander Rosen und Jochen Sauer in der Hauptstadt gehandelt, sind jedoch aus verschiedenen Gründen mittlerweile nicht mehr im Rennen. Auch Rachid Azzouzi zählt zu den Kandidaten. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen worden.