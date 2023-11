Namhaftes Klub-Duo hinter Gladbachs Sturmjuwel Boteli her

Winsley Boteli gehört zu den spannendsten Nachwuchskräften im Fohlenstall. Der 17-jährige Schweizer, im Sommer 2022 vom Servette FC aus Genf zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, hat in der U19-Bundesliga mehr Tore erzielt als Spiele absolviert. Zwölf Treffer in zehn Partien – eine überragende Quote, die auch anderswo schon registriert wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

So berichtet Fabrizio Romano, dass sich Boteli im Visier von Juventus Turin und dem FC Everton befindet. Italiener und Engländer verfolgen die Leistungen des jungen Torjägers mit großem Interesse. Scouts seien bereits regelmäßig zu Gast, um Boteli vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Lese-Tipp

M’gladbach: Jordan verletzt

Vor kurzem habe der Eidgenosse seinen Berater gewechselt – ein Hinweis auf mögliche Wechselabsichten? Unklar. An die Borussia ist Boteli altersbedingt – soweit bekannt – vorerst nur bis 2025 gebunden. Dass ihm die Gladbacher Verantwortlichen eine längerfristige Perspektive aufzeigen wollen, liegt auf der Hand.