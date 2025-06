Calvert-Lewin verlässt Everton

Der FC Everton verliert Dominic Calvert-Lewin ablösefrei. Der 28-jährige Engländer teilt auf Social Media seinen Abschied mit. Bis zuletzt hatten die Fans der Toffees auf eine Verlängerung des elffachen Nationalspielers gehofft.

„Nach neun unvergesslichen Jahren in diesem Klub habe ich diese unfassbar schwere Entscheidung gemeinsam mit meiner Familie getroffen, um ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen“, so der Stürmer via Instagram. In insgesamt 273 Pflichtspielen stand Calvert-Lewin für den Klub aus Liverpool auf dem Rasen und erzielte dabei 71 Treffer.