Everton-Kapitän Coleman bleibt an Bord

Séamus Coleman bestreitet auch die 17. Saison in Folge mit dem FC Everton. Wie die Toffees offiziell verkünden, verlängert der 36-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2026. Seit 2009 schnürt der Rechtsverteidiger für Everton die Schuhe.

Trainer David Moyes schwärmt: „Séamus ist mehr als nur ein Spieler bei Everton. Er bietet so viele verschiedene Qualitäten. Seine Führungsqualitäten, seine Professionalität und seine Menschlichkeit sind unübertroffen. Er hat dazu beigetragen, den Klub in den vergangenen Jahren durch einige schwierige Phasen zu führen, und sein Einfluss in der Umkleidekabine war der Schlüssel dazu.“