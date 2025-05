St. Pauli verabschiedet Weißhaupt

Die Zukunft von Noah Weißhaupt liegt vorerst nicht beim FC St. Pauli. Wie der Kiezklub bekanntgibt, wird der Leihspieler wieder zum SC Freiburg zurückkehren. „Wir danken Dir für Deinen Einsatz im FCSP-Trikot und wünschen Dir für die Zukunft alles, alles Gute“, heißt es in der offiziellen Verabschiedung des 23-Jährigen.

Der Flügelspieler war in der vergangenen Rückrunde vom Sport-Club an St. Pauli verliehen worden. Am Millerntor konnte Weißhaupt mit guten Leistungen überzeugen, stand in allen 19 Pflichtspielen für den Hamburger Stadtteilklub auf dem Feld und sammelte dabei zwei Torbeteiligungen. Wie es in Freiburg mit dem Rechtsfuß weitergeht, ist derzeit noch unklar.