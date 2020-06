Neapel: Gattuso vor Verlängerung

Gennaro Gattuso darf sich offenbar auf die Verlängerung seines Vertrags bei der SSC Neapel freuen. Laut ‚Sportmediaset‘ haben am Wochenende Telefongespräche mit Gattusos Agent Jorge Mendes über eine Verlängerung bis 2023 stattgefunden. Das aktuelle Arbeitspapier des ehemaligen italienischen Nationalspielers läuft noch bis 2021.

Der 42-Jährige steht seit Dezember bei Napoli an der Seitenlinie. Nach einem Fehlstart mit vier Niederlagen in den ersten sechs Ligaspielen hatten sich die Azzurri wieder gefangen und belegen in der Serie A den sechsten Tabellenplatz. Am Samstag trifft das Gattuso-Team im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia auf Inter Mailand und hat dank des 1:0-Siegs im Hinspiel gute Aussichten auf den Finaleinzug.