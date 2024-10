Amorim-Abgang: Sporting-Spieler fühlen sich verraten

Mehrere Spieler von Sporting Lissabon haben ihren Unmut über den bevorstehenden Abgang von Trainer Rúben Amorim kundgetan. Laut der portugiesischen Zeitung ‚O Jogo‘ sind besonders Linksaußen Pedro Gonçalves (26) und der Däne Morten Hjulmand (25) unzufrieden, da beide im vergangenen Sommer lukrative Angebote ausschlugen, um zusammen mit Amorim die Zukunft bei Sporting zu gestalten. Beide fühlen sich demnach verraten.

Auch Stürmer Viktor Gyökeres (26) zeigte sich nach dem Liga-Erfolg gegen Nacional (3:1) überrascht. Schließlich sei man in der Liga gut gestartet und die Saison habe gerade erst begonnen. Nach dem zuvor angekündigten Wechsel von Sportdirektor Hugo Viana zu Manchester City verlässt mit Amorim nun die nächste sportliche Kompetenzkraft den amtierenden portugiesischen Meister in Richtung England. Die daraus resultierende Unzufriedenheit könnte dazu führen, dass die drei Führungsspieler ebenfalls in den kommenden Transferfenstern einen Abgang in Betracht ziehen.