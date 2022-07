15 Millionen: Adams vor Leipzig-Abschied

Tyler Adams zieht es offenbar in die Premier League. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht Leeds United vor der Verpflichtung des Leipzig-Profis. Die Engländer haben ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro eingereicht, heißt es. Gehaltsverhandlungen seien ebenfalls in vollem Gange.

Adams, der bei RB noch bis 2025 unter Vertrag steht, ist laut ‚Sky‘ der Wunschspieler von Trainer Jesse Marsch. Der US-Amerikaner kennt seinen Landsmann noch aus Leipzig. Dort war Adams zuletzt nicht mehr gesetzt.

Nun soll der 23-jährige Mittelfeldspieler bei Leeds United helfen, den nahenden Abgang von Kalvin Phillips (26) aufzufangen – den zieht es für rund 55 Millionen Euro zu Ligarivale Manchester City.