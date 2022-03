Streich verlängert in Freiburg

Der dienstälteste Trainer der Bundesliga macht weiter: Christian Streich hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Zur Laufzeit machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben, zuletzt dehnte der Kult-Coach seinen Kontrakt aber stets um ein weiteres Jahr aus.

Zusammen mit Streich machen auch seine Co-Trainer Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns und Athletiktrainer Daniel Wolf weiter. Michael Müller wird neuer Torwarttrainer und tritt damit die Nachfolge von Andreas Kronenberg an, der sich auf seine Aufgabe bei der deutschen Nationalmannschaft konzentrieren wird.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert. Wir sind überzeugt davon, in dieser Konstellation auch weiterhin erfolgreich an der Entwicklung unserer Mannschaft zu arbeiten“, lässt sich Sportdirektor Jochen Saier zitieren.