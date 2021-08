Benedetto zu Elche

Der FC Elche sichert sich die Dienste von Darío Benedetto. Wie der spanische Verein offiziell bekanntgibt, wechselt der 31-Jährige leihweise von Olympique Marseille in die Primera Division. Laut spanischen Medienberichten sichert sich Elche zudem eine Kaufoption.

Benedetto wechselte 2019 von den Boca Juniors in die Ligue 1. Der Argentinier erzielte seither 17 Tore und fünf Vorlagen in 71 Einsätzen für Olympique. In der vergangenen Saison verlor der Angreifer seinen Stammplatz an Winterneuzugang Arkadiusz Milik (27). Sein Vertrag in Frankreich läuft noch bis 2023.