Hannover: Neumann weckt Interesse aus der Serie A

Phil Neumann könnte es in Zukunft nach Italien ziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist US Lecce an dem 27-Jährigen interessiert. Erste Gespräche mit dem Spieler laufen demzufolge bereits. An dessen Klub Hannover 96 sind die Italiener allerdings noch nicht mit einem Angebot herangetreten. Neumann war 2022 von Holstein Kiel nach Hannover gewechselt und ist seitdem unumstrittener Stammspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Niedersachsen läuft nur noch bis 2025. Aufgrund des nahezu sicheren Abgangs von Innenverteidiger-Kollege Bright Arrey-Mbi zu Sporting Braga möchten die 96er laut ‚Sky‘ aber wohl keinen weiteren Leistungsträger im Defensivverbund verkaufen.