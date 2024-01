Strafe ausgedehnt: Weltweite Sperre für Overmars

Die FIFA hat die Sperre von Marc Overmars wegen grenzüberschreitenden Verhaltens bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam ausgedehnt. Wie der Weltverband mitteilt, gilt die ursprünglich Mitte November vom niederländischen Verband KNVB verhängte Sperre nun weltweit für ein Jahr. Bisher war das Berufsverbot für Overmars nur in den Niederlanden wirksam.

Da Overmars inzwischen aber für Royal Antwerpen in Belgien arbeitet, hatte das im November verhängte Urteil keinerlei Auswirkungen. Das hat sich nach dem Urteil nun geändert. Overmars hatte in seiner Zeit als Sportdirektor bei Ajax Mitarbeiterinnen des Klubs „grenzüberschreitende“ Nachrichten geschickt. Im Februar 2022 folgte die Trennung vom ehemaligen Profi. Rund einen Monat später heuerte der 50-Jährige in Antwerpen an.