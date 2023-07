Jung und dynamisch eingekauft: Die Milan-Wunschelf für 2023/24

Stefano Pioli möchte mit dem AC Mailand in der kommenden Saison wieder mit dem 4-2-3-1 System an den Start gehen. Während sich an der Formation und dem Defensiv-Verbund wohl nichts verändert, kann der Trainer im Mittelfeld und der Offensive auf neue Spieler zurückgreifen.

Im Vergleich zu vielen Mitstreitern sind die Rossoneri mit einer anderen Philosophie an die Transferphase herangegangen. Bislang investierte der Traditionsklub etwas mehr als 90 Millionen Euro: Nicht allerdings für einen oder zwei Topstars, sondern verteilt auf fünf Akteure – alle mit dem Potenzial, die Startelf sofort und nachhaltig zu stärken.

Lese-Tipp

Milan holt polnischen Youngster

Sechs neu

Eine Baustelle offenbarte das zentrale Mittelfeld. Ismaël Bennacer (25) wird verletzungsbedingt sehr lange nicht zur Verfügung stehen, Dreh- und Angelpunkt in der Schaltzentrale, Sandro Tonali, ist für 64 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt. Die Nachfolger wurden in England und den Niederlanden ausfindig gemacht.

Ruben Loftus-Cheek (27), der den defensiveren Part auf der Sechs übernimmt, kam vom FC Chelsea. Der 1,91 Meter robuste Englänger ist ein Allrounder und stellte seine Fähigkeiten gegen den und mit dem Ball bereits in 157 Einsätzen in der Premier League unter Beweis. Den Part neben ihm übernimmt voraussichtlich Tijjani Reijnders (25). Der Mittelfeldmann, der Qualitäten nach vorne ausstrahlt (19 Torbeteiligungen), war in der vergangenen Saison einer der Shootingstars bei AZ Alkmaar.

Neu kommen soll außerdem Yunus Musah (20), dessen Transfer vom FC Valencia in die Modestadt nahezu feststeht. Auch der US-Amerikaner kostet rund 20 Millionen Euro und ist potenzieller Stammspieler.

Offensive (fast) neu

Für frischen Wind auf dem Flügel sorgen künftig die Neuzugänge Samuel Chukwueze (24) und Christian Pulisic (24). Zusammen mit Ballkünstler Rafael Leão (24) bilden die beiden das dynamische und flexibel einsetzbare Offensiv-Trio. Die Vertragslaufzeiten unterstreichen das 40 Millionen schwere Investment der Mailänder in die Zukunft: Pulisic bis 2027 und Chukwueze bis 2028.

Mittelstürmer Olivier Giroud wird bald 37. Sukzessive könnte Noah Okafor (23) den Platz des wohlverdienten Torjägers einnehmen. Die Rossoneri selbst mussten die Fähigkeiten des flinken Schweizers in der vergangenen Saison am eigenen Leib erfahren, als er gegen den AC in der Champions League das 1:0 für RB Salzburg erzielte.

Die voraussichtliche Aufstellung