United und Solskjaer gehen getrennte Wege

Ole Gunnar Solskjaer ist nicht länger Trainer von Manchester United. Der Premier League-Klub verkündet die Trennung vom 48-jährigen Norweger. Übergangsweise übernimmt Michael Carrick. Wer langfristig auf Solskjaer folgen wird, ist noch unklar.

Der ehemalige United-Stürmer hatte im Dezember 2018 als Interimstrainer bei den Red Devils übernommen und war wenige Monate später zum Chefcoach befördert worden. Es folgte eine Zeit schwankender Leistungen, in der Solskjaers Mannschaft jedoch immer wieder rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückfinden konnte.

Nun zweifelten die United-Verantwortlichen aber, dass es dem Norweger erneut gelingen würde, das Ruder herumzureißen. „Ole wird bei Manchester United immer eine Legende bleiben und wir bedauern, dass wir diese schwierige Entscheidung getroffen haben“, schreibt United in der Pressemitteilung.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



