Ab in die Wüste: Nacho wechselt zu Al Qadsiah

Real Madrids Kapitän Nacho zieht es in die Saudi Pro League. Wie Al Qadsiah bekanntgibt, wird der 34-Jährige ab der kommenden Saison die Defensive des saudischen Klubs verstärken. Dem Vernehmen nach wird der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Beim Erstligaaufsteiger trifft Nacho auf den ehemaligen Mainzer Alexander Hack (30), zudem soll sich auch Wolfsburgs Keeper Koen Casteels (32) dem Team anschließen.

Real Madrid hatte bereits am Dienstag bekanntgegeben, dass sich die Wege des Klubs und seines langjährigen Kapitäns trennen werden. Nacho lief insgesamt 364 Mal für die erste Mannschaft des Hauptstadtklubs auf. Zuletzt war er Kapitän der Mannschaft und ist einer von nur fünf Spielern, die sechsmal die Champions League gewinnen konnten. In seiner abschließenden Saison stand der Innenverteidiger in 46 Pflichtspielen für den Klub auf den Platz.