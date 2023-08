Nach Walker-Pleite: Was passiert mit Pavard?

Der FC Bayern muss im Werben um Kyle Walker voraussichtlich eine herbe Niederlage einstecken. Der 33-jährige Champions League-Sieger präferiert wohl einen Verbleib bei Manchester City und Pep Guardiola gegenüber einem neuen Abenteuer in der Bundesliga. Das hat ganz offensichtlich auch Auswirkungen auf Benjamin Pavard.

Nach Informationen des ‚kicker‘ gehen die Bayern-Verantwortlichen nun davon aus, dass Pavard auch in der bevorstehenden Saison seine Schuhe für den Rekordmeister schnüren wird. Obwohl der Vertrag des 49-fachen Nationalspielers 2024 ausläuft, wollen die Bayern Pavard wohl behalten. Auch über den Wunsch nach einer möglichen Vertragsverlängerung wurde zuletzt berichtet.

Noch ein Onana für United?

Etwas anders scheint Pavard selbst die Situation zu bewerten: Die ‚tz‘ berichtet, der flexibel einsetzbare Verteidiger rücke nicht von der Idee ab, seine Zelte an der Säbener Straße schon in Kürze abzubrechen. Gespräche mit Manchester United über einen Wechsel laufen und könnten weiter Fahrt aufnehmen, sobald der sich anbahnende Transfer von Harry Maguire (30) zu West Ham United vollzogen ist, heißt es.

Update (18:33 Uhr): Laut ‚Sky‘ befindet sich Manchester United mittlerweile in der Favoritenrolle im Poker um Pavard. Der Weltmeister von 2018 wolle unbedingt noch in diesem Sommer wechseln und sich am liebsten den Red Devils anschließen. 30 Millionen Euro Ablöse stehen demnach im Raum.