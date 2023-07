Zwei Gründe: Kommt es zur Pavard-Wende?

Finden der FC Bayern und Benjamin Pavard (27) doch noch zusammen? Der ‚kicker‘ berichtet, dass eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Eigentlich hatte Pavard diese bislang abgelehnt.

Das große Problem: Angebote anderer Vereine lassen noch immer auf sich warten. Manchester United, Manchester City und Juventus Turin gelten als interessiert, konkrete Schritte wurden aber noch nicht unternommen.

Innen statt rechts

Bleibt das so, wird Pavard auch in der neuen Saison in München spielen. Um einen ablösefreien Wechsel 2024 zu verhindern, würde man dann eine Verlängerung forcieren. Schmackhaft könnte dem Franzosen diese Thomas Tuchel machen.

Laut ‚kicker‘ hat der Bayern-Trainer dem Rechtsfuß signalisiert, ihn in erster Linie auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung und weniger auf der rechten Seite zu sehen. Noch allerdings hat das Transferfenster rund einen Monat geöffnet.