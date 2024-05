Tuchel-Verbleib: Geht jetzt alles ganz schnell?

Die langwierige und zugleich erfolgslose Trainersuche des FC Bayern setzt die Verantwortlichen gehörig unter Druck. Aufgrund etlicher Absagen ist nun sogar eine Weiterbeschäftigung von Thomas Tuchel denkbar.

Nach Informationen der ‚Bild‘ wird es in dieser Thematik immer heißer. Der deutsche Übungsleiter gehöre zusammen mit Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) zu den Top-Kandidaten. Aktuell sollen die Gespräche laufen, wie eine künftige Zusammenarbeit mit Tuchel aussehen könnte.

Tatsächlich sei sogar eine Verlängerung des bis 2025 datierten Kontrakts denkbar – das hatte Bayerns Aufsichtsrat bis zuletzt eigentlich ausgeschlossen, kommt dem Cheftrainer aber nun offensichtlich entgegen.

Tuchel selbst kann sich, so ist zu vernehmen, einen Verbleib in München durchaus vorstellen, er möchte allerdings keine Übergangslösung sein. Die FCB-Bosse müssen also zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Immerhin baggern auch einige Premier League-Klubs am 50-Jährigen.

Tuchels Agent vor Ort

Dass es nun schnell gehen könnte, beweisen aktuelle Aufnahmen der ‚Bild‘. Demzufolge hält sich Olaf Meinking, der Manager von Tuchel, am heutigen Mittwoch an der Säbener Straße auf, um mit Sportdirektor Christoph Freund und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zu verhandeln.