Bayern-Talent vor Italien-Wechsel

Der FC Bayern gibt offenbar ein Talent aus den eigenen Reihen nach Italien ab. Wie die Redaktion von ‚gianlucadimarzio.com‘ berichtet, steht Manuel Pisano aus der U19 des Rekordmeisters vor einem Wechsel zu Como Calcio. Dort würde der Mittelstürmer künftig unter der Leitung von Cesc Fàbregas trainieren.

Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs befinden sich in der Endphase, heißt es. Die Bayern wollen eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung und idealerweise ein Matching Right, für den Fall, dass Pisano am Comer See durchstartet und seinen Wert erheblich steigert.