Werder: Pieper rechnet mit Verbleib

Amos Pieper geht fest davon aus, auch in der kommenden Saison das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Der Innenverteidiger sagte laut der ‚DeichStube‘ am Dienstag in einer Medienrunde: „Werder Bremen plant mit mir, das hat der Verein ja bereits vor einigen Wochen offen kommuniziert. Das ist auch mein aktueller Stand.“ Peter Niemeyer, Leiter Profifußball der Grün-Weißen, hatte bereits Anfang April bekräftigt, dass man für die nächste Spielzeit fest mit dem 27-Jährigen plant.

Konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags hat es derweil noch nicht gegeben. Auf die Frage, ob er sich selbst auch einen Verbleib vorstellen kann, findet Pieper eine klare Antwort: „Selbstverständlich. Ich fühle mich sehr wohl und bin ziemlich happy hier.“ Der Defensivspieler, der 2022 an die Weser wechselte, hat sich mittlerweile im Abwehrzentrum festgespielt und durfte die letzten zehn Spiele allesamt von Beginn an bestreiten.