Bundesliga-Konkurrenz: Darmstadt will sich in Dresden bedienen

Der SV Darmstadt möchte Verstärkung fürs defensive Mittelfeld an Bord holen. Die Lilien befinden sich mit Paul Will in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtet die ‚Bild‘. Demzufolge will der Bundesliga-Absteiger den 25-Jährigen von Dynamo Dresden gerne verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Will ist vertraglich nur noch bis zum Sommer an den Drittligisten gebunden, der knapp den Aufstieg verpasst hat. Mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier zögert der frühere Bayern-Spieler. Das soll auch den 1. FC Heidenheim auf den Plan gerufen haben.