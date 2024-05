Ein Ex-Bayer für Heidenheim?

Paul Will könnte in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Die ‚Bild‘ bringt den 1. FC Heidenheim mit dem Defensivspieler von Dynamo Dresden in Verbindung. Der Aufsteiger habe ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen.

Will ist Stammspieler beim Traditionsklub aus Sachsen, der in dieser Saison den Aufstieg in die zweite Liga aber voraussichtlich verpassen wird. Dem ehemaligen Talent des FC Bayern – Will stand zwischen 2018 und 2020 beim Rekordmeister unter Vertrag – liegt ein Angebot von Dynamo zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vor. Mit seiner Unterschrift zögert er aber.