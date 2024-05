Bayern-Entscheidung: Tuchel soll Trainer bleiben

Das Hin und Her beim FC Bayern und Thomas Tuchel geht in die nächste Runde. Seit Wochen arbeiten die Verantwortlichen an der Säbener Straße an einer Nachfolgeregelung für den eigentlich zum Saisonende scheidenden Coach. Nun deutet vieles auf ein anderes Szenario hin.

Laut ‚Sky‘ haben sich die Bayern-Bosse am heutigen Mittwoch mit Tuchel und seinem Berater darauf geeinigt, daran zu arbeiten, die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus weiterzuführen. Eine endgültige Einigung soll das aber noch nicht sein, es gibt dem Bericht zufolge noch einige Details zu klären.

Knackpunkt Vertragslaufzeit

Vor allem die Vertragslaufzeit ist noch nicht geklärt. Von Seiten des Rekordmeisters würde man auf die bisherige Dauer des Kontrakts – bis 2025, also noch eine zusätzliche Spielzeit – bestehen. Tuchel wünscht sich jetzt aber einen größeren Vertrauensbeweis mit einem neuen Arbeitspapier, das bis 2026 datiert sein soll.

Während der Fokus nun auf Tuchel liegen soll, habe man bei den Bayern aber weiterhin Alternativen auf dem Zettel. Sollte eine Einigung mit dem aktuellen Übungsleiter doch noch scheitern, wären Robert De Zerbi von Brighton & Hove Albion oder Erik ten Hag von Manchester United noch immer mögliche Kandidaten.