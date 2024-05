Schalke bindet Talent Gyamfi langfristig

Der FC Schalke 04 hat Emmanuel Gyamfi mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Verein bekanntgibt, unterschreibt das Talent aus der Knappenschmiede einen Kontrakt bis Sommer 2028. „Wir haben Emmanuel mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir davon überzeugt sind, dass er sein Potenzial in den kommenden Jahren abrufen wird. Wir wollen ihm die Zeit geben, sich im Profifußball zu etablieren“, lässt sich Sportdirektor Marc Wilmots zitieren.

Gymafi hat fünf Jahre in der Knappenschmiede verbracht. In der aktuellen Saison absolvierte der linke Mittelfeldspieler 21 Regionalliga-Partien für die U23 der Schalker. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete zwei weitere vor. „Ich danke den Verantwortlichen auf Schalke für das Vertrauen. In den vergangenen Jahren habe ich mich in der Knappenschmiede stets weiterentwickeln dürfen und möchte nun dauerhaft den nächsten Schritt im Profifußball machen“, so der 19-Jährige.