Irre Quote: Schalke-Knipser bald bei den Profis

Beim FC Schalke 04 darf sich Nachwuchsstürmer Zaid Amoussou-Tchibara auf eine Chance beim Profiteam von Trainer Kees van Wonderen freuen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, will sich der niederländische Coach in der kommenden Länderspielpause ab dem 11. November ein genaueres Bild vom U19-Knipser machen. Amoussou-Tchibara hat nach zwölf Pflichtspielen 17 Treffer auf dem Konto, darüber hinaus feierte der 18-Jährige zuletzt sein Regionalliga-Debüt.

Van Wonderen bremst allerdings die Erwartungshaltung an den Linksfuß: „Wenn es um einen U19-Spieler geht, muss erst einmal Norbert Elgert (Coach der U19, Anm. d. Red.) sagen, ob es der richtige Schritt wäre. Es ist bei Talenten außerdem nicht so, dass ich Spieler hochziehe und ins kalte Wasser schmeiße, die ich noch nicht selbst im Training gesehen habe.“ Beim anstehenden Ligaspiel gegen den SSV Ulm am kommenden Freitag (18:30 Uhr) werde Amoussou-Tchibara daher noch keine Chance erhalten.