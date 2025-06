HSV: Alle Infos zum Reis-Deal

Die Ablöse, die der FC Brügge für Mittelfeldspieler Ludovit Reis (25) an den Hamburger SV bezahlt, fällt offenbar doch höher aus als die zuletzt kolportierten sechs Millionen Euro. Wie ‚Sky‘ und die ‚Bild‘ unisono berichten, wird der HSV ein Jahr vor Vertragsende mit sieben Millionen plus einer Million an Boni entschädigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus sei eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals, die sich laut ‚Sky‘ auf zehn und laut der ‚Bild‘ auf 20 Prozent beläuft. Apropos: Eine entsprechende Klausel sicherte sich auch einst der FC Barcelona, sodass ein Viertel der Summe nach Spanien weitergeleitet wird.