Osimhen vor 75-Millionen-Wechsel?

Galatasaray setzt alle Hebel in Bewegung, um Leihspieler Victor Osimhen (26) fest an Bord zu holen. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der türkische Meister sein Angebot für den nigerianischen Stürmer inzwischen auf 75 Millionen Euro angehoben.

Osimhens Ausstiegsklausel beläuft sich ebenfalls auf 75 Millionen, formal würde Gala diese aber nicht ziehen, sondern will die Bezahlung auf fünf Jahre strecken. Davon zeigt sich die SSC Neapel wenig begeistert.

Verzwickte Lage

Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat der italienische Titelträger die Offerte deshalb abgelehnt. Stattdessen verlangt Napoli eine sofortige Transaktion, die man am Bosporus aktuell nicht gewährleisten kann, das ebenfalls interessierte Al Hilal hingegen sehr wohl in Aussicht stellt.

Osimhen selbst ist sich mit Galatasaray längst über einen Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison einig. Das könnte dem Süper Lig-Vertreter im Verlauf der Verhandlungen noch in die Karten spielen. Stand jetzt scheint ein Konsens allerdings unwahrscheinlich, sollte Neapel den Cimbom in den Zahlungsbedingungen nicht entgegenkommen.

Stürmer-Ringtausch

Übrigens: Mit Álvaro Morata (32) steht ein anderer Gala-Stürmer kurz vor dem Abschied zum italienischen Erstligist Como FC. Neapel plant derweil von der Osimhen-Kohle den Uruguayer Darwin Núñez (26) vom FC Liverpool zu holen.