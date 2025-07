Erstes Angebot und Einigung: Gala feilscht um Osimhen

Galatasaray arbeitet an einem festen Verbleib von Leihstürmer Victor Osimhen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der türkische Hauptstadtklub ein erstes Transferangebot in Höhe von 50 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an möglichen Boni für den 26-Jährigen bei der SSC Neapel hinterlegt. Der italienische Meister ist laut Gianluca Di Marzio jedoch nicht besonders angetan und verlangt mit Verweis auf die festgeschriebene Ablösesumme noch deutlich mehr für den Mittelstürmer.

Diese liegt bei einem Jahr Restvertragslaufzeit für Osimhen bei 75 Millionen Euro. Der saudische Klub Al Hilal wiederum ist bereit, diese Klausel zu ziehen, konnte sich bisher allerdings nicht mit dem 41-fachen nigerianischen Nationalstürmer über einen Wechsel einigen. Anders sieht es da bei den Cimbom aus. Laut Romano hat sich Gala mit Osimhen mittlerweile auf einen Vertrag bis 2028 verständigt.