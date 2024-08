Alles klar mit Leipzig: Barça gelingt Olmo-Durchbruch

Die Transfersaga um Dani Olmo (26) geht in die womöglich letzte Episode. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Barcelona mit RB Leipzig auf eine Ablöse für den Europameister verständigen können. Nach der persönlichen Einigung zwischen Olmo und Barcelona über einen Sechsjahresvertrag bis 2030 ist nun auch die letzte Hürde mit Leipzig ausgeräumt.

Demnach wurden sich die Klubs mündlich einig bei einem Sockelbetrag von 55 Millionen Euro, zu denen weitere sieben Millionen an Boni kommen können, die aber schwierig zu erreichen sein sollen. RB würde für Olmo somit in etwa so viel kassieren, wie bei der am 20. Juli verstrichenen Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.

Eine Barça-Delegation angeführt von Deco reiste am heutigen Vormittag nach Deutschland, um den langersehnten Deal über die Bühne zu bringen. Auch Olmos Berater Andy Bara und Juanma López waren für das Gipfeltreffen vor Ort. Da beim anderen Offensiv-Kandidaten Nico Williams (22) ein Verbleib bei Athletic Bilbao mittlerweile so gut wie gesichert ist, war die Olmo-Verpflichtung die größte Transferpriorität der Blaugrana. Manchester City und der FC Bayern gehen somit leer aus.