Southampton: Ings lehnt neuen Vertrag ab

Danny Ings vom FC Southampton ist offenbar auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, lehnte der Stürmer zuletzt einen neuen Vierjahresvertrag zu stark verbesserten Bezügen ab. Die Gespräche zur Ausweitung seines 2022 auslaufenden Kontrakts dauerten bereits eine Weile an. Das neue Angebote hätte Ings zum bestbezahlten Saints-Spieler aller Zeiten gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge scheiterte die Offerte nicht am Gehalt, sondern an unterschiedlichen Auffassungen zur Höhe einer Ausstiegsklausel. Ings will sich nochmal bei einem Klub von der Tabellenspitze beweisen. Der 28-jährige Torjäger stand vor seinem Engagement in Southampton bereits beim FC Liverpool unter Vertrag, setzte sich dort aber nie vollends durch.