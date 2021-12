Die FT-Topelf des 15. Spieltags

Spieler des Spieltags: Djibril Sow

Der Schweizer überzeugte gegen Bayer Leverkusen auf ganzer Strecke. Im Mittelfeld zog Sow die Fäden für die Eintracht, bewies seine Stärken in der Balleroberung ein ums andere Mal und hatte somit nicht nur aufgrund seines wunderschönen Treffers zum 5:2 maßgeblichen Anteil am Erfolg der Frankfurter. Außerdem legte der 24-Jährige seinem Teamkollegen Jesper Lindström das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich in Halbzeit eins auf. Ein rundum gelungener Auftritt des agilen Mittelfeldspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick