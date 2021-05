Union verpflichtet Puchacz

Union Berlin hat seine Baustelle auf der Linksverteidiger-Position behoben. Auf den Abgang von Christopher Lenz zu Eintracht Frankfurt reagiert der Bundesligist mit der Verpflichtung des polnischen EM-Fahrers Tymoteusz Puchacz.

Wie die Eisernen mitteilen, kommt der 22-jährige vom polnischen Erstligisten Lech Posen. Über die Vertragslänge macht Union wie gewohnt keine Angaben. Kolportiert wird eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro plus Boni, durch die Puchacz zum Rekordtransfer der Hauptstädter aufsteigen würde.

„Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt, dort zu spielen ist eine Freude und Ehre. Ich bin sehr glücklich, dass ich in der neuen Saison dort zeigen kann, was ich kann. Ich freue mich auf meine neuen Mannschaftskameraden und darauf, mit Urs Fischer und seinem Team zusammenarbeiten zu können. Und natürlich kann ich es kaum erwarten, die besondere Atmosphäre in der berühmten Alten Försterei live zu erleben, wenn hoffentlich bald wieder möglichst viele Zuschauer ins Stadion kommen dürfen“, so Puchacz.