Neapel: Zwei Neue für 55 Millionen?

Die SSC Neapel könnte für zwei Neuzugänge tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, planen die Süditaliener, ihren Kader zur neuen Saison gehörig zu verstärken. Zwei Namen aus der Kaderplanung scheinen dabei schon festzustehen. Vom OSC Lille soll Stürmer Jonathan David (24) nach Italien kommen, für die Innenverteidigung haben die Neapolitaner David Hancko (26) von Feyenoord Rotterdam im Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der viel umworbene David ist sich laut ‚Gazzetta dello Sport‘ mit der SSC bereits einig. Sein aktuelles Gehalt von einer Million Euro könnte er in Neapel verdreifachen. Die Klubs müssen sich allerdings noch abstimmen. Bei der Ablösesumme gibt es noch größeren Verhandlungsbedarf. Lille möchte dem Vernehmen nach 50 Millionen für den Kanadier, Neapel ist aber lediglich gewillt, 35 Millionen plus erfolgsabhängige Boni zu zahlen. Hancko wiederum soll die wackelige Abwehr des amtierenden italienischen Meisters stärken. Trainer Francesco Calzona kennt den Innenverteidiger noch aus seiner Zeit als slowakischer Nationaltrainer. Erste Kontakte haben bereits stattgefunden. Rotterdam fordert 30 Millionen für Hancko. Auch in diesem Fall möchte Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis den Preis noch drücken. Mehr als 20 Millionen sollen nicht investiert werden.