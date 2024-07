HSV-Talent Sanne wird verliehen

Tom Sanne soll in der anstehenden Spielzeit in der dritten Liga Spielpraxis sammeln. Wie der Hamburger SV offiziell bestätigt, wird das Eigengewächs an die Zweitvertretung von Hannover 96 verliehen. Der zweiten Mannschaft der Niedersachsen ist in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die dritte Liga geglückt.

Sanne hatte 2021 den FC St. Pauli verlassen und sich der Akademie des Lokalrivalen angeschlossen. Dort gelang dem gebürtigen Hamburger der Profidurchbruch. Bislang sammelte er zwei Einsätze in der zweiten Bundesliga, in denen er ein Tor erzielen konnte.