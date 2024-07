Chelsea: Nächster Transfer vor dem Abschluss

Der FC Chelsea geht in diesem Sommer mal auf Einkaufstour. Laut Fabrizio Romano haben die Blues den nächsten Transfer eingetütet. Der 19-jährige Aarón Anselmino kommt für über 23 Millionen Euro von den Boca Juniors nach London. Am Montag wird Ansemino nach England reisen.

Der Innenverteidiger wird nach Abschluss des Transfers noch mindestens bis Januar auf Leihbasis bei Boca bleiben, bevor er dann in den Kader von Chelsea integriert werden soll. Für den Klub aus Buenos Aires kommt Anselmino bisher auf zehn Pflichtspieleinsätze, in denen er ein Tor erzielen konnte. Nun steht der Wechsel nach Europa an.