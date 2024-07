Zweites Bayern-Angebot: Tah hofft – Rolfes reagiert

Zwischenzeitlich sah es so aus, als verabschiede sich der FC Bayern aus dem Rennen um Jonathan Tah. Doch am gestrigen Freitag legten die Münchner doch noch ein zweites Angebot bei Bayer Leverkusen auf den Tisch. Laut dem ‚kicker‘ liegt dieses bei 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichem Zuschlag. Zuvor boten die Bayern eine 18+2-Millionen-Formel.

Bayer ist laut ‚Sky‘ aber auch die neue Offerte für den 28-jährigen Abwehrchef zu gering. Am Rande des gestrigen Testspielsiegs bei Rot-Weiß Essen (2:1) äußerte sich auch Simon Rolfes zur Personalie Tah. „Es gibt keinen neuen Stand. Jona kommt am Sonntag mit uns ins Trainingslager. Das ist die Situation“, zitiert der ‚kicker‘ Bayers Sportchef.

Und weiter: „Es ist ja nicht der Fall, dass er nicht gerne für Bayer 04 spielt.“ Lieber aber – und das stellt Tah intern schon Anfang Juni klar – würde er zur neuen Saison das Bayern-Trikot tragen. Möglich ist das nach wie vor. Laut Fabrizio Romano ist Tah selbst optimistisch, dass der Wechsel klappt. Der Vertrag des DFB-Nationalspielers unterm Bayer-Kreuz läuft 2025 aus – dann gäbe es ohne Verlängerung gar keine Ablöse mehr für Leverkusen.