Werder trifft Keïta-Entscheidung

Nach nur einem Jahr scheint Naby Keïta den SV Werder Bremen in diesem Sommer wieder zu verlassen. Laut, Sky‘ plant der Bundesligist ohne den 29-jährigen Mittelfeldspieler, der noch bis 2026 an der Weser unter Vertrag steht. Falls kein Abnehmer gefunden wird, soll der Vertrag aufgelöst werden. Aktuell weilt Keïta bei den Olympischen Spielen in Paris.

Der verletzungsanfällige Guineer kam in der abgelaufenen Saison ohnehin nur zu fünf Einsätzen in der Bundesliga. Aber auch abseits des Platzes machte sich Keïta keine Freunde und wurde nach seiner Weigerung, für das Auswärtsspiel gegen Leverkusen (0:5) in den Teambus zu steigen, vom Verein suspendiert. Nun scheint das Missverständnis in diesem Sommer ein Ende zu finden, nachdem Werder zuletzt noch eine Hintertür offen gelassen hatte.