Liverpool verlängert mit Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold bekennt sich langfristig zum FC Liverpool. Wie die Engländer mitteilen, hat der Rechtsverteidiger mit dem großen Offensivdrang seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig verlängert. Über die genaue Länge des neuen Arbeitspapiers machen die Reds keine Angaben.

„Ich fühle mich geehrt, dass man mir die Möglichkeit gibt und mir das Vertrauen des Vereins entgegenbringt, meinen Vertrag zu verlängern“, meldet sich der Spieler selbst zu Wort, „so wie der Verein dasteht und wo ich mich in meiner Karriere befinde, ist das immer eine gute Option für mich. Ich bin fest entschlossen. Es ist der einzige Verein, den ich je wirklich gekannt habe. So lange hier zu sein und zu verlängern, ist für mich und meine Familie großartig.“

2016 gab der dynamische Rechtsfuß sein Profi-Debüt für die Reds und ist seitdem kaum wegzudenken aus dem Team von Jürgen Klopp. 179 Pflichtspiele hat Alexander-Arnold mittlerweile für seinen Jugendklub auf dem Buckel und bereitete in dem Zeitraum 44 Treffer vor. In der Saison 2018/19 feierte er den Gewinn der Champions League sowie im Jahr 2020 die englische Meisterschaft.

Ready for some boss Friday news? 😁@TrentAA has signed a new long-term contract with the Reds 🙌