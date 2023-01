Freiburg: Schade vor Wechsel in die Premier League

Die Wege von Kevin Schade und dem SC Freiburg werden sich aller Voraussicht nach trennen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 21-Jährige derzeit auf dem Weg nach London, um dort seinen Medizincheck beim FC Brentford zu absolvieren. Dem Bezahlsender zufolge leihen die Bees den Rechtsaußen zunächst aus.

Das Leihgeschäft beinhalte allerdings eine Kaufplicht, die bei der Erfüllung bestimmter Kriterien greife. Die Ablösesumme soll laut dem Pay-TV-Sender bei etwas unter 23 Millionen Euro liegen. Diversen Medienberichten zufolge war Brentford bereits im Sommer hinter dem gebürtigen Potsdamer her.

Beim SC verpasste Schade einen großen Teil der aktuellen Saison verletzt und stand dadurch lediglich in acht von 15 Bundesligapartien auf dem Rasen (ein Treffer). Etwas besser lief es für ihn in der Europa League. Hier stand der polyvalente Offensivspieler in vier von sechs Spielen der Gruppenphase auf dem Platz und steuerte zwei Tore bei.