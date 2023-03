Bericht: Auch BVB an Benfica-Juwel Silva dran

Paris St. Germain, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Manchester United, Newcastle United, der FC Liverpool und die SSC Neapel – all diese Klubs zeigen Interesse am 19-jährigen António Silva. Der Innenverteidiger von Benfica Lissabon ist schon in jungen Jahren absoluter Stammspieler und Leistungsträger beim portugiesischen Rekordmeister. Und auch Scouts aus Deutschland waren zuletzt zu Gast.

Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, gehört auch Borussia Dortmund zu den Klubs, die Silva im Blick haben. Die Schwarz-Gelben sind beim zweimaligen Nationalspieler aber krasser Außenseiter. Das liegt zum einen an der harten Konkurrenz, vielmehr aber noch an der hohen Ausstiegsklausel. Silvas festgeschriebene Ablöse liegt bei 100 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Und verhandlungsbereit dürfte sich Benfica bei Silva kaum zeigen. Erst im Winter kassierte man 121 Millionen Euro für Enzo Fernández. Es besteht also keine finanzielle Notwendigkeit, den nächsten wichtigen Spieler abzugeben. Das höchste bisherige Angebot für Silva lag bei 60 Millionen Euro. Das dürfte auch in Zukunft bei weitem nicht ausreichen.