Union schnappt sich Haraguchi

Union Berlin vermeldet den nächsten Neuzugang. Wie die Köpenicker bekanntgeben, wechselt Genki Haraguchi (30) von Hannover 96 an die Alte Försterei. Der japanische Nationalspieler kommt ablösefrei, über die Vertragslänge macht Union keine Angaben.

Haraguchi freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga: „Ich hatte eine tolle Zeit in Hannover. Jetzt freue ich mich aber, auch in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga spielen zu können. Union hat in den letzten Jahren bewiesen was möglich ist, wenn man hart und als Team arbeitet. Ich freue mich auf die Stadt und das Stadion An der Alten Försterei und bin überzeugt, dass ich der Mannschaft in der kommenden Saison helfen kann, erneut die Klasse zu halten.“

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert lobt den Neuzugang als einen Spieler, „der den deutschen Fußball bereits seit vielen Jahren kennt und uns dabei mit seinen Leistungen überzeugt hat. Er ist ein technisch versierter, häufig torgefährlicher Fußballer, der uns Kreativität und Ballsicherheit bringen kann“. In der abgelaufenen Saison gelangen Haraguchi in Hannover neun Tore und sieben Assists. Eine Verlängerung beim Zweitligisten lehnte er ab.