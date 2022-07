Fàbregas in die Serie B?

Cesc Fàbregas wird seine Karriere offenbar in Italien fortsetzen. Wie Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, steht der italienische Zweitligist Como Calcio vor der überraschenden Verpflichtung des 35-jährigen Mittelfeldspielers. Dort soll Fàbregas in Kürze einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Der Spanier ist nach seinem Vertragsende bei der AS Monaco ablösefrei zu haben.

Ein Engagement in Spaniens zweiter Liga lehnte Fàbregas jüngst ab. UD Las Palmas hatte sich Medienberichten zufolge um die Dienste des Kreativspielers bemüht, konnte jedoch nicht dessen Gehaltsvorstellungen erfüllen. Für Monaco absolvierte der ehemalige Barça- und Arsenal-Profi in der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt lediglich sechs Kurzeinsätze.