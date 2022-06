Bundesliga-Interesse an Bah

Rechtsverteidiger Alexander Bah (24) von Slavia Prag könnte in diesem Sommer in die Bundesliga wechseln. Wie aus dem Transfer-Podcast des dänischen Boulevardblatts ‚BT‘ hervorgeht, stehen ein nicht genannter Bundesligist und die Prager kurz vor einer Einigung. Im Werben um den Abwehrmann befinden sich jedoch auch Benfica Lissabon und ein unbekannter Klub aus der englischen Premier League. Mit beiden Vereinen soll sich Slavia ebenfalls demnächst einig werden, heißt es weiter.

Die Ablösesumme liegt demzufolge im Bereich von rund 2,6 Millionen Euro. Eine Entscheidung des Spielers soll in den nächsten Tagen fallen, so der Bericht. Bah schnürt seit Januar des vergangenen Jahres seine Schuhe für den tschechischen Erstligisten. In bislang 67 Pflichtspieleinsätzen kommt der Rechtsfuß auf sieben Treffer und 14 Vorlagen.