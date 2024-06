Fulham will Willian halten

Der FC Fulham hat Routinier Willian ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben sich die Cottagers nach einer starken Saison dazu entschlossen, den schon 35-jährigen Willian mit einem neuen Kontrakt für eine weitere Saison auszustatten. Eine Entscheidung des Brasilianers steht derweil noch aus.

Treibende Kraft hinter dem Angebot, so berichtet das Boulevardblatt weiter, ist Trainer Marco Silva. Dieser sei trotz des fortgeschrittenen Fußballer-Alters von Willians Fähigkeiten überzeugt und plane auch in der kommenden Saison mit dem Rechtsaußen. In der vergangenen Saison absolvierte der ehemalige Chelsea-Profi insgesamt 31 Premier League-Spiele und traf viermal.