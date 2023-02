Neue Spur im Isco-Poker: „Gespräche laufen gut“

- Quelle: as

Nicht nur beim FC Everton will man die Gunst der Stunde nutzen – auch in der Türkei hoffen sie, vom Transfer-Drama um Spielmacher Isco (30) zu profitieren. Mehmet Akcan, Vizepräsident beim Süper Lig-Achten Konyaspor, spricht gegenüber der ‚as‘ offen über die Bemühungen um den Spanier.

„Es ist richtig, wir befinden uns in Verhandlungen mit Isco. Ich kann sagen, dass die Gespräche gut laufen“, so Akcan. Die Türken seien sich „noch nicht sicher, ob wir eine Einigung erzielen, sonst würden wir es offen sagen. Wir tun alles, was wir können, um den Deal abzuschließen.“

„Sind positiv gestimmt“

Ende Dezember löste Isco seinen Vertrag beim FC Sevilla auf, entsprechend wäre neben Gehalt nur ein Handgeld fällig. Das könnte allerdings üppig ausfallen und soll ein Grund für das Scheitern des Wechsels zu Union Berlin gewesen sein.

Akcan aber ist zuversichtlich: „Wir haben noch bis zum 8. dieses Monats Zeit, aber ich denke, dass die Angelegenheit mit Isco auf die eine oder andere Art und Weise so schnell wie möglich geklärt werden wird. Jetzt haben wir die Chance, den Transfer abzuschließen. Wir sind positiv gestimmt.“